Gustavo Quinteros barre el piso con el nivel del fútbol chileno

Gustavo Quinteros estuvo en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Ñublense por el torneo nacional. Sobre el compromiso ante el equipo de Chillán, el estratega de los albos comentó que: “Es un equipo que está jugando mejor e incorporó jugador que le están dando rendimiento. Siempre fueron partidos complicados contra Ñublense y este no será la excepción”.

“Ellos vienen motivados de que pasaron en Copa Sudamericana y si bien tienen partidos seguidos, no tengo duda de que jugar contra Colo Colo también los motiva mucho. Esperemos hacer un buen partido y tratar de sumar de a tres”, agregó sobre el duelo del del martes a las 18 horas.

La deuda en el plano internacional

"Nosotros estamos en ese proceso de rearmar el equipo que pueda ser capaz de nuevo de clasificar a copas internacionales”, indicó el DT.

Según el entrenador trasandino, el mejor nivel de los albos ya se cumplió: “Con respecto a cada uno de los jugadores, hasta el momento no nos alcanzó. No estamos segundos o primeros en el torneo. Un equipo llega a su máximo rendimiento entre la fecha 10 y 15, nosotros ya llegamos a nuestro máximo rendimiento y no nos alcanzó”, aseveró.

Así mismo, agregó que: “Espero que alguno de los jugadores que llegaron y no tuvieron tanta continuidad puedan levantar su nivel y aportar lo mejor a su equipo, como lo está haciendo Palacios. Al principio le costó, pero hoy en un jugador que le está dando muchas cosas al equipo”.

Quinteros repasó la eliminación en Copa Sudamericana: “Perder de la manera que se perdió fue muy doloroso. Perdimos mucho prestigio como cuerpo técnico, jugadores e institución. Teníamos la ilusión de pasar a una nueva fase, pero la realidad nos dijo que no estábamos preparados para eso. Hoy nos queda pelear el campeonato y meter a Colo Colo en copas internacionales”, sentenció.