Este 17 de febrero se cumplieron dos años del partido por la permanencia entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción en Talca. Los albos vencieron al Campanil con solitario gol del Pibe Solari

"Para mí, como entrenador de Colo Colo y como entrenador en el fútbol chileno fue el partido más importante que me tocó dirigir, fue el más importante en mi etapa en el futbol chileno. Era un partido que un equipo grande podría haber perdido la categoría y eso tiene demasiada importancia y demasiado valor", manifestó Quinteros en conferencia de prensa.

¿Más importante que una copa?: "Yo una vez lo dije en tono de broma pero no fue broma que fue haber ganado un título más, esa situación fue muy importante en la historia del club, tanto para mí como para los hinchas porque ellos me paran en la calle y me dice gracias por salvarnos del descenso y eso que salimos campeones también", confesó el DT.

"Este club tan grande si hubiese podido descender podría haber sido una tragedia futbolisticamente hablando, gracias a Dios y los jugadores esto no ocurrió", sentenció.