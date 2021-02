El entrenador albo analizó la situación del delantero trasandino en Colo-Colo.

Está buscando la posibilidad de salir. No pudo demostrar sus condiciones, es una pena porque tiene un curriculum y ha jugado en equipos grandes. No pudo jugar demasiado por distintas circunstancias. Supongo que un año tan complicado influyó para que no pudiera desplegar su mejor fútbol", aseguró el estratega.



Para Quinteros la situación no es problema, ya que el propio jugador debe analizar las ofertas para partir del Cacique: "Él se está buscando una opción para salir y si sale, buscaremos un reemplazante".

El estratega también enfatizó que "el jugador debe buscar un lugar para mostrar sus condiciones y ser feliz. Si está en un club y no puede jugar, no es feliz, más allá de que tenga contrato. Supongo que hará lo posible para ganarse una opción. Lo ideal es buscar una opción para que sea feliz y mostrar sus condiciones, cosa que en Colo Colo no pudo hacer".

Después de una temporada muy negativa con la camiseta de Colo Colo, Nicolás Blandi captó la atención en redes sociales al anunciar su regreso a Chile luego de disfrutar de sus vacaciones en Argentina.