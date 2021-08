Gustavo Quinteros volvió a pedir refuerzos para Colo-Colo

Gustavo Quinteros conversó con TNT Sports tras el triunfo por 2-0 ante Antofagasta que deja a los albos como punteros.

“El primer tiempo estuvimos imprecisos, hubo mucho espacio a la espalda de los volantes, no terminamos bien con Costa, Solari, pudimos hacer algo mejor o algo más. En el segundo se abrió con presión y se abrió el resultado”, comenzó diciendo.

“Estamos conformes, felices, formamos un equipo competitivo, con chicos de la cantera, del club, unos se están asentando, otros deben madurar. Estamos en una posición que siempre pensamos y quisimos estar mientras no juegue La Calera”, agregó sobre el gram juego albo.

Además comparó el panorama de algunos meses en donde el cudro popular luchó por no bajar a la B: "el fútbol no es tan fácil. Es fácil formar un equipo para destruir que construir. El equipo juega bien, entienden lo que hacemos en los entrenamientos, los que entran cada partido y los que reemplazan a los que no están lo hacen muy bien. El equipo está rápido, está fuerte. No sé si hubiese firmado esto a principio de temporada, estamos jugando bien, un poco más arriba de las expectativas que teníamos, estoy orgulloso de dirigir a estos jugadores y a los chicos del club”.

Nuevamente pidó mñas jugadores: “no son refuerzos, se fueron Paredes y Blandi y debemos traer un delantero de área. Confío en los dirigentes. Y se fue Martín Rodríguez, que estuvo un par de meses y era refuerzo. Ya deberían estar acá los jugadores”.

Ahora Colo Colo debe prepararse para el duelo ante Unión La Calera de este próximo miércoles 25 de agosto en el Nicolás Chahuán.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "Uno siempre quiere jugar mejor. Hemos cumplido con las expectativas del equipo. Queremos pelear el campeonato y llegar lejos, nos tenemos que seguir esforzando".#VamosColoColo🤟🏼 — Colo-Colo (@ColoColo) August 21, 2021

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.