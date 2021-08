Gustavo Quinteros le mandó un "recadito" a Maxi Falcón

Gustavo Quinteros cerró el capítulo de la posible partida de Peluca asegurando que nunca llegó una oferta oficial, pero que “alguien” le pone pajaritos en los pensamientos al jugador uruguayo “y lo hace decir cosas que no debe”.

Y el propio DT pegó un "cachamal" a estos dichos por la prensa charrúa. “El 70 u 80 por ciento de lo que se dice son mentiras. No hay ninguna oferta oficial por Falcón. Al chico alguien le llena la cabeza, que se lo van a llevar de los grandes de Uruguay y no sé dónde y empieza a decir cosas que no debe”, lanzó el estratega tras el triunfo sobre Melipilla de remontada.

De todas formas, resaltó que “estamos muy contentos con él y otros de los jugadores titulares que no le ha tocado. Y cuando le tocó siempre lo hizo bien, le va a volver a tocar. No hay que hablar de comentarios o de falsas informaciones”

Para cerrar, Quinteros le entregó el mérito que merece a Maxi Falcón. “Es joven, va a aprender, va a madurar, es importante para nosotros, fue uno de los artífices que hoy Colo Colo esté jugando en Primera. Lo traje yo, quiero que se quede”, sentenció.

📺 El DT de #ColoColo, Gustavo Quinteros confirmó que Maxi Falcón seguirá en el club chileno pese al interés de #Peñarol. "Al chico alguien le llena la cabeza", dijo el entrenador a @TNTSportsCL. #VamosQueVamos pic.twitter.com/t5wtGykgaH — #VamosQueVamos (@VQV_Futbol) August 2, 2021

