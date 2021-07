Gustavo Quinteros enrabiado con la partida de Martín Rodríguez

Gustavo Quinteros, estratega de Colo-Colo analizó el empate entre albos y el Audax 1-1 en el Estadio Monumental por la fecha 12 del torneo.

“Es terrible la salida de Martín Rodríguez. Es irreemplazable, no hay otro jugador como él, con él ya teníamos un funcionamiento ideal por izquierda con Suazo y con Gil. Me sorprendió, es una pena, no sé cómo se puede haber ido así, un contrato mal hecho… Perdimos una pieza fundamental, hay que buscar variantes, ver cómo lo podemos reemplazar de la mejor manera”, comenzó diciendo.

“No me quiero meter en esas cosas, pero muy mal hecho el contrato. De los pocos refuerzos que elegimos, lo queríamos para toda la temporada” abundó agregando sobre las posibles incorporaciones que “Moreno Martins es uno de los nombres, ojalá poder traer un jugador para esa línea y hay que reemplazar a Martin Rodríguez también porque era un refuerzo para toda la temporada”, agregó en conferencia de prensa.

Sobre el duelo, dijo que: “fuimos en busca siempre. Cuando se defiende con mucha gente es difícil, pero bueno. Tenemos que encontrar más el pase, el último pase, la asistencia. Hoy merecíamos ganar, por la forma que jugamos, cómo lo buscamos, pero estoy conforme”.

"El fútbol tiene estas cosas. Colo Colo hizo todo para ganar, jugó siempre en busca del resultado, fue al ataque siempre. El rival se defendió bien, otra vez contra un rival que se defiende bien y nos empatan en la última. Me quedo con el juego, jugando así vamos a ganar más de lo que vamos a perder”, sentenció.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "El equipo jugó bien a pesar de las ausencias y merecimos más que un empate. Jugamos un partido como protagonistas y trabajaremos para seguir mejorando y ganar los próximos partidos".#VamosColoColo 🤟🏽 — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2021





Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.