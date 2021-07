Gustavo Quinteros, luego del encuentro que terminó empatado sin goles entre cruzados y albos, en conversación con TNT Sports, el estratega asumió que “No tuvimos muchas claras pero sí jugamos siempre hacia el arco rival, buscar el resultado, presionar arriba. Ellos no tuvieron ninguna opción. Creo que jugamos mejor que el rival y el empate es consecuencia de no haber provocado más situaciones claras”.

“Se jugó muy bien, se tuvo la pelota, se jugó en el campo rival, pero nos falto un poco de profundidad. Un poco de Costa que definiera en la primera en el mano a mano. Ellos se defendieron bien, mucha gente en el medio y con los laterales que pasaron poco”, analizó el DT.

Respecto al 0-0, Quintero aclaró que “Sumamos un punto y este resultado va a ser bueno si en el próximo sumamos 3”.

El próximo partido de Colo Colo por el Campeonato Nacional será ante Audax Italiano el sábado 24 de julio a partir de las 20 horas.

Gustavo Quinteros: "Nos faltó más tranquilidad y precisión en terminar mejor las jugadas o encontrar mejor a los extremos. A veces los rivales se defienden bien y es difícil entrar".

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española.