Gustavo Quinteros fue muy respetuoso en torno a si aceptaría o no en el futuro un llamado para asumir la banca de la selección chilena tras el mal momento que vive Martín Lasarte.

“No quiero opinar, menos en este momento. Me enfoco en mi objetivo, llevar a Colo Colo a lo más alto de acá a diciembre. Estamos muy contentos acá, hemos formado un equipo muy competitivo. No me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo“, expuso enfático el ex DT de Ecuador y Bolivia.

El entrenador del cuadro albo si estuvo pendiente del choque entre Perú y Chile. Gabriel Costa jugó 10 minutos y mostró un buen juego con el balón.

“Lo bueno es que pudo jugar por su selección y no sintió molestias. Está bien y lo esperamos cuando regrese. Tenemos que reemplazarlo y puede ser Joan Cruz, Ignacio Jara o que suba más Leo Gil. Tenemos confianza de hacer las cosas bien”, explicó.

Sobre el duelo ante Huachipato, anticipó que: “Hay que salir a ganar todos los partidos. Al jugador que está con 4 amarillas no hay que tensionarlo con eso, sino que juegue tranquilo y defienda como siempre, sin guardarse nada. Siempre hay jugadores que se pueden reemplazar con otro, tenemos un equipo competitivo”, cerró el director técnico de Colo Colo.

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.