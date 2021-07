Gustavo Poyet sin filtro contra periodista: "En otro país no trabajabas"

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se enfureció con un reportero tras igualar 0-0 con Everton en los octavos de final de la Copa Chile.

Gustavo Poyet fue protagonista tras el partido de este miércoles de Universidad Católica. Los "Cruzados" igualaron 0-0 con Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito en un partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Y el resultado parece no haberle gustado nada el entrenador uruguayo, ya que protagonizó un duro cruce después del partido. Esto porque, tras la igualdad en la Quinta Región, se molestó mucho con uno de los periodistas que estaban en la conferencia de prensa.

"Me imagino que hoy no adivinaste el equipo, tendrías los nombres pero el equipo no lo pudiste averiguar", disparó de entrada el ex técnico del Betis. Pero eso no quedó ahí, ya que el estratega, que llegó en marzo a la UC, continuó arremetiendo contra el comunicador.

"Como sabes el equipo antes que todo el mundo sería interesante saber quién te lo dice de adentro", siguió. "Tienes mucha suerte de trabajar en Chile. En otro lado del mundo no trabajabas, dale seguimos", concluyó con un tono despectivo.

Sobre el afectado, se trata del periodista de ESPN, Ricardo Shannon, quien tuvo la mala suerte de cruzarse con el técnico de mal humor. El comunicador usó su cuenta de Twitter para publicar la posible formación de Universidad Católica, lo que no gustó nada a Gustavo Poyet.

Ahora, en la UC ya se mentalizan en jugársela toda en el partido de vuelta para seguir avanzando en la Copa Chile. Así, la revancha se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo este sábado 3 de julio a contar de las 15:00 horas.

Partido donde el estratega charrúa tendrá la posibilidad de analizar la formación para su próximo desafío. Se trata del duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, con quien jugarán el 14 de julio a partir de las 18:15 horas.