El entrenador de Los Cruzados se mostró preocupado tras el triunfo ante Curicó por 2-1.

La UC sufrió para ganarle a Los Torterros que pudieron empatar, pero el VAR les anuló un gol que armó una gran polémica en las redes sociales. el estratega local sacó la voz en conferencia de prensa:

"Debimos ser más agresivos con el balón, controlarla mejor y ser más intensos para atacar. Creo que cuando nos tranquilizamos, perdemos intención, nos separamos y nos frustramos, pero justo llegó el gol y las cosas cambiaron. Algunos contrataques debimos terminarlos mejor, nos faltó en el último pase y ellos nos pusieron en peligro", inició el DT uruguayo.

Sobre el rendimiento del la UC en las primeras fechas del torneo 2021, el técnico del cuadro de Las Condes señaló que "estoy aprendiendo lo que me dice todo el mundo, el inicio del campeonato en Chile es duro para todos los equipos, es todo muy parejo, hay partidos muy cerrados a todo nivel. Cuando juegan con Católica es especial para ellos y vienen a hacer su trabajo también, pero tenemos que mejorar. Me quedo con el triunfo, con las buenas acciones y los goles, pero hay que mejorar".

"Lo más difícil en el fútbol es el balance, estamos buscando eso: ser bueno atacando y defendiendo, alternar el control del partido. No me gustan los 5-3, me gusta más el fútbol controlado. Hubo momentos en que pude hacer otro cambio, tenía a Leiva que tiene muchas piernas. También pude arriesgar con Montes para buscar el tercero, pero Valencia estaba defendiendo bien en la pelota parada. La decisión hoy fue la calma y no desarmar nada", añadió sobre el encuentro ante los "Torteros".

Finalmente, sobre el estreno en la Copa Libertadores, Poyet comentó que "se viene algo muy lindo y tenemos que mejorar, sino va a ser tan duro como hoy o incluso peor. No estoy preocupado, pero sí ocupado, el tema pasa por mejorar y nos falta mucho para lo que yo quiero. Las soluciones se encuentran ganando".