Gustavo Poyet se postuló para reemplazar al Maestro Tabárez en Uruguay

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, sorprendió con una íntima confesión sobre el futuro de su carrera como director técnico.

Gran incertidumbre causó en el fútbol chileno el arribo de Gustavo Poyet a la banca de Universidad Católica. Y es que su pasado en el fútbol inglés y español es algo a lo que no se está acostumbrado en el balompié nacional.

Sin embargo, de momento los resultados han estado a su favor. Esto porque consiguió clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores, donde chocará con el actual campeón Palmeiras. Además, pelea en la cima de la tabla del Campeonato Nacional 2021.

Debido a eso, al propio entrenador se pone metas cada vez más altas, y ahora apunta a desafíos más exigentes. Y reconoció que le gustaría dirigir a la Selección Uruguaya cuando Óscar Washington Tabárez le ponga fin a sus 15 años como técnico de la "Celeste".

Por eso, dialogó con Radio Sarandí 690 de su país, situación que aprovechó para candidatearse con todo. "Me gustaría, claro que sí, una vez terminado el ciclo Tabárez. Acá el tema pasa por el Maestro", disparó.

"Siempre digo que me gustaría dirigir en Uruguay, por distintos motivos no se pudo dar, si me decías hace diez años te decía que no, pero con el paso del tiempo dije ¿por qué no venir a Sudamérica?", complementó.

El estratega charrúa dejó en claro que "yo siempre dije que me tengo que preparar. Había algunos que me decían que primero tenía que dirigir en Sudamérica, que no conocía a los jugadores de acá. Todas esas pavadas que dicen que influyen".

"Estoy sumando experiencia y preparándome. De mi parte, me gustaría muchísimo dirigir a la selección. Te tienes que preparar porque la diferencia entre equipo y selección es diferente, hay muchos egos", añadió.

Tras eso, analizó el plantel uruguayo y reconoció su profunda admiración. "Estoy enamorado del mediocampo de Uruguay, de los jugadores que tenemos, nos costó mucho encontrar estos jugadores, todavía estamos en el proceso que es recontra difícil de mezclar a la vieja generación con la nueva", agregó.

Para finalizar, centró el análisis del torneo uruguayo. "Se juega 10 minutos por tiempo, el resto del tiempo la pelota va a estar afuera. Por eso nos cuesta competir a los uruguayos afuera, porque los argentinos y brasileños juegan rapidísimo", concluyó.