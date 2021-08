Gustavo Poyet se despidió de la UC con emotivo discurso a los hinchas

El ahora ex técnico de la UC, Gustavo Poyet, dijo adiós al club en una estadía que será más recordada por las últimas polémicas que por los resultados.

Este lunes desde Universidad Católica hicieron oficial que el director técnico Gustavo Poyet no seguiría al mando del primer equipo. Esto después de una serie de resultados desfavorables que los complican en la búsqueda de un histórico tetracampeonato.

Ante esta situación, el entrenador uruguayo dio una conferencia de prensa donde dio sus impresiones respecto a su despido. Situación donde también aprovechó para dar las gracias a los hinchas y los trabajadores del club.

“No es muy lindo estar en esta posición, pero unas pequeñas palabras de agradecimiento. Primero decir que vine a Chile por el desafío personal y Católica me dio esa oportunidad. Durante la temporada hubo muchos momentos en los que me entusiasmé y que pensé que lograríamos eso que vine a buscar", partió.

"Lamentablemente, no pudimos conjuntamente lograr la racha necesario de triunfos, la consistencia en el torneo local, lo que no nos permitió estar en la punta. Uno de manera natural iba alcanzando los pequeños objetivos: la Supercopa. El tema de la Libertadores de pasar luego de tantos años a octavos, inclusive con jugadores del club y algunos que fueron a la Copa América con la selección chilena”, continuó.

Con respecto a su despido, reconoció que “podemos hablar de muchas cosas, pero no creo que sea el momento de dar muchas explicaciones. Solo no sucedió. Luego de una reunión muy amistosa con el presi y el Tati, siempre en búsqueda de lo mejor para el equipo, para la institución, decidimos que lo mejor era separarnos. Entendiendo lo que pasó y sobretodo lo que queda, que es lo importante”.

“En lo personal fue una experiencia espectacular, orgulloso de haber pertenecido al club. Me habían hablado mucho y puedo confirmar todo lo que me dijo la gente y mi opinión no cambia en nada, lo disfruté mucho. Agradecer al presi, al Tati, a los directivos que estuvieron cerca”, añadió.

“Puedo hablar que toda la casa Cruzada, de toda la gente del club, del staff de médicos, utilería, gente de prensa, los analistas, agradecerles a todos, no me quiero olvidar de nadie por el trato que nos dieron y cómo nos ayudaron”, complementó.

“Ahora, en lo particular agradecerle al hincha. Sé que se van a quedar con la imagen de los últimos partidos, pero la respuesta que obtuve de la gente en estas hermosas calles, sobretodo en Las Condes, ha sido espectacular. Un respeto impresionante, con los cuales hemos acordado en algunas cosas y no en otras, pero esto es fútbol. Todos tenemos nuestras opiniones”, indicó.

"Esta decisión es por ir en busca de alcanzar el último objetivo y el más importante, que es ganar el tetracampeonato. Les deseo toda la suerte, no solo al club, a los jugadores, sino que al próximo cuerpo técnico para que lo pueda alcanzar esa racha de triunfos y se logre el campeonato”, cerró.

https://fb.watch/7J8ulpYDhO/