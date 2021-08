Gustavo Poyet se culpó tras dura caída en el Clásico Universitario

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, reconoció su responsabilidad en la derrota de sus dirigidos ante Universidad de Chile.

Universidad de Chile se quedó con una nueva versión del Clásico Universitario ante Universidad Católica. En un frenético partido, los azules vencieron por 2-1 en el Estadio El Teniente de Rancagua a los pupilos de Gustavo Poyet. Y la gran figura azul fue el delantero Joaquín Larrivey, que marcó los dos goles.

Bajo ese contexto, el técnico del elenco “Cruzado” hizo un duro balance tras la derrota en la fecha 14 del Campeonato Nacional 2021. Así, el estratega charrúa se refirió molesto y reconoció que fueron ellos quienes merecían el triunfo.

"En cuanto al juego y a lo que pasó hoy quedó claro quien fue el mejor equipo, quién mereció ganar. Quedó claro que hay cosas que un grupo de jugadores lo están entendiendo y como tal, queda seguir adelante”, comenzó señalando en la conferencia post partido.

“Evidentemente nos duele mucho haber perdido este partido porque era un clásico, porque lo merecimos ganar, pero sobretodo hay que estar muy tranquilos y saber lo que estamos haciendo nosotros", agregó.

"Cuando uno pierde y juega mal y no encuentra el rumbo evidentemente hay preocupación. Cuando uno juega bien, como jugamos contra Palmeiras, a veces se dan los resultados o no. Lo principal en todo esto es que los jugadores dejaron todo, representaron al club de la mejor manera, se merecieron mucho más y el responsable 100% soy yo", siguió.

Junto a su autocrítica, reconoció que “siempre hay algo para mejorar, siempre hay lugar para la mejora. Yo vine por una cosa muy particular, a intentar aplicar una forma de entrenar y una forma de entender el fútbol. Estoy muy tranquilo porque funcionó, me duele por los jugadores, me duele por el club y por los aficionados que se encuentran en esta situación".

El charrúa también detalló que necesitan reforzarse para poder concretar su estrategia. "Ahora pasa por decisiones difíciles que tiene que tomar el club respecto a la posibilidad de sumar jugadores para que nos ayuden a levantar esa consistencia que estamos buscando. Creo que las semanas a venir son muy importantes para el futuro".

Finalmente, una de las últimas preguntas tenía que ver con una posible renuncia, esto considerando los últimos resultados. Lo que respondió al perdiosita entre risas irónicas: “Sos un cómico”

"Yo solo puedo controlar lo que puedo controlar, esa pregunta se la tienes que hacer a los directivos". Tras dichas palabras, se volvió a enfrentar con un comunicador en una discusión.