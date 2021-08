Gustavo Poyet: “Ponen en duda a Messi y no lo van a hacer conmigo”

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, habló sobre una posible salida del club y dejó en claro que no tiene planeado dejar al equipo.

Gustavo Poyet dio la cara tras las constantes críticas recibidas últimamente por distintos motivos al mando de Universidad Católica. Y el uruguayo reconoció que no planea dejar al equipo, y que sus energías están puestas en alcanzar el tetracampeonato.

Los rumores de una posible salida del técnico charrúa empezar a aumentar en las últimas horas. En particular después de que se dieran a conocer dos supuestas peleas de su hijo y asistente técnico, Diego, con Fernando Zampedri y Edson Puch.

Pese a eso, Poyet no tiene planeado abandonar el barco, y así lo dejó en claro ayer en conferencia de prensa. "No, no se me ha pasado por la cabeza. Cuando un club habla conmigo lo primero que yo hago es preguntar los objetivos, y ahí yo los tengo que lograr de la manera que pueda. Lo que me han pedido se ha ido cumpliendo hasta el día de hoy".

"En ese sentido estoy tranquilo. Sí me gustaría tener más consistencia. El mensaje para los hinchas es que yo soy el que más hincha por el equipo, porque soy yo el que puede perder el puesto de trabajo. Por lo que tengo que ser el que está más metido en lograr los objetivos", complementó.

Tras eso, añadió "Que (a los hinchas) les pueda gustar más o menos el equipo es algo lógico. Imagínate que si hay gente que pone en duda a (Lio) Messi y no me van a poner en duda a mi".

"Yo sólo puedo decir que vamos a entregarlo todo. Lo único que quiero es que entiendan la situación, y que todo es más fácil cuando estamos todos juntos. Mi foco está 100% en Católica", continuó.

"Es lógico que haya un grupo en redes sociales con comentarios negativos, porque así es la sociedad. Voy a seguir poniendo todo hasta el último día. Tenemos una chance bárbara de ganar el tetracampeonato".