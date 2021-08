Gustavo Poyet confesó que su vínculo con la UC “no da para más”

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, reconoció sobre su continuidad que “en la semana me junto con el club y en estos días resolvemos”.

Gran dolor provocó en el entorno de Universidad Católica la derrota sufrida en la fecha 19 del Campeonato Nacional 2021. Los “Cruzados” cayeron 3-0 ante Palestino, resultado que no solo los alejó de la punta, sino que también dejó a Gustavo Poyet con sus cosas listas para salir de la banca.

El director técnico uruguayo, una vez finalizado el partido en La Cisterna, pidió un tiempo para analizar la situación. Y además dejó abierta la opción de finalizar su proceso, a pesar de que debía dialogar con los dirigentes del elenco de San Carlos de Apoquindo.

Por eso, el estratega charrúa dialogó con TNT Sports y realizó una muy sincera confesión, afirmando que su periodo está por llegar a su fin. “Estoy muy mal, muy triste, no da para más”, fueron las tajantes declaraciones del ex entrenador del Real Betis.

"Lamentablemente mi forma de entrenar y convencer no ha funcionado. Ya sea por características de jugadores o por carácter. Pero estoy tranquilo, le pasa a los mejores técnicos del mundo, imagínate si no me puede pasar a mí", complementó.

Bajo ese contexto, Poyet igual dio a conocer lo que sucedió cuando finalizó la dura caída ante el “Tino Tino”. Situación donde se sinceró con sus jugadores y señaló que tuvo una sincera conversación con sus dirigidos.

"Después del partido, en el vestuario, hablé con los jugadores en confianza. Con clase, les dije que debería haber un cambio y les agradecí por todo", aprovechó de enfatizar.

Pero igualmente el DT despejó las dudas, y dejó en claro que “yo no renuncié y no voy a renunciar. En la semana me junto con el club y en estos días resolveremos y ahí veremos qué hacer”, concluyó.