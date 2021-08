Gustavo Poyet habló sobre el calendario para la segunda rueda del Campeonato Nacional, poniendo énfasis especialmente a la fecha que se jugará en medio de las Clasificatorias a Qatar 2022 del mes de septiembre. "Nosotros sabíamos que hay partidos que se iban a jugar, pero creo que no debería haberse programado cuando jugara la selección chilena".

"Si hubiésemos sabido antes de ese escenario nos podríamos haber preparado mejor, pero igualmente hay que encararlos. Tenemos que adaptarnos y solucionar las cosas cuando antes, porque si los rivales siguen ganando las distancias se pueden hacer preocupantes", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

"Cuándo se saben las características de un jugador, los equipos contrarios pueden jugar con eso ante ti. Nosotros perdimos a tres jugadores importantes como Matías Dituro y a Luciano Aued y Gonzalo Tapia por lesión. Entonces, por más que tenemos un plantel amplio, mi idea es traer a un solo jugador con características específicas".

En rueda de prensa, el DT uruguayo mencionó que: "Yo creo que el hincha de Católica va a venir al estadio a disfrutar del equipo y ser un plus. Entiendo que para mucha gente las redes sociales son importantes, pero las críticas que hay ahí para mí no existen".

ustavo Poyet habló sobre el calendario para la segunda rueda del Campeonato Nacional, poniendo énfasis especialmente a la fecha que se jugará en medio de las Clasificatorias a Qatar 2022.

"Lo que se lee ahí no es real, hay gente que se esconde para dar una opinión y hacen más daño que otra cosa, por eso yo no tengo redes sociales y no me interesa lo que se comente", cerró Gustavo Poyet.

✏️ ¡ANÓTALO EN TU AGENDA!



🇨🇱⚽️ #LaRoja ya tiene días y horarios definidos en la ruta de las #Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 🏆 🇶🇦



❤️ Tod@s a apoyar a nuestros cracks por el sueño mundialista #VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/aWOtHJWT7U — Selección Chilena (@LaRoja) August 12, 2021

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.