Gustavo Poyet, entrenador de Universidad Católica, estuvo este jueves en la conferencia de prensa semanal en medio de rumores por su eventual salida de la dirección técnica de Los Cruzados.

El DT uruguayo no quiso confirmar las peleas que su hijo Diego ha tenido con Edson Puch y Fernando Zampedri:

“Lo que pasa dentro del club no comento nada. Si alguien del club quiere hacerlo, no va con mi forma de ser. Tengo códigos que los aprendí de chiquito. No puedo controlar los rumores, hay tantos. Lo hice toda mi vida como jugador y como entrenador, nunca dije nada de lo que pasó en el camarín“, apuntó Gustavo Poyet.

“Diego estaba apuntado en el banco de suplentes y decidió mirar arriba el partido. No quedó para nada lindo que saltara la valla, pero no tuvo ningún problema ni discutió con nadie. Reconozco que no fue una buena imagen, pero estaba habilitado y sólo fue una decisión técnica”, explicó el técnico de Universidad Católica.

Ya cabros! Aca el link de la conferencia de Gustavo Poyet que transmite @TNTSportsCL: https://t.co/IGnNYSjgoa — Nicolas Tagle (@NicolasTagleG) August 5, 2021

Gustavo Poyet, entrenador de Universidad Católica, estuvo este jueves en la conferencia de prensa semanal en medio de rumores por su eventual salida de la dirección técnica de Los Cruzados.

“No se me ha pasado nada por la cabeza. Mi forma de ser es muy sencilla y clara: cuando firmo por un equipo, lo que hago es para que el club gane y logre los objetivos. Intento defenderlos a muerte. El mensaje para el hincha es que soy el que más hincha por el equipo, pues yo soy el que más opciones tiene de perder su puesto de trabajo”, explicitó el uruguayo.

Poyet se mostró muy autocrítico por la mala campaña:

“Soy responsable yo por no hacer pretemporada por el poco tiempo que teníamos, por ganar la Supercopa aunque era el cuarto objetivo del club. Tengo responsabilidad en la cantidad de lesiones. Eso ha influido en no tener un once constante. Hemos ido a porrazos, y eso nos ha llevado a la situación que atravesamos hoy. No creo que haya que buscar más allá“, cerró.

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino