Gustavo López arremetió otra vez contra Ariel Holan tras eliminación de la UC

El reconocido periodista argentino, Gustavo López, volvió a soltar toda su artillería para criticar a Ariel Holan por la eliminación de la UC en Copa Sudamericana.

Una amarga eliminación vivió Universidad Católica el pasado martes en la Copa Sudamericana, donde eran uno de los candidatos a levantar el trofeo. Los cruzados cayeron por 3-1 ante Vélez Sarsfield por el partido de vuelta de los cuartos de final, por lo que quedaron fuera del certamen en su estadio.

Tras el partido de ida, que ganaron los cruzados por 2-1, el destacado comunicador argentino, Gustavo López, se fue en picada contra Ariel Holan. Y ahora, en su programa de Radio La Red, otra vez soltó una ácida crítica contra el ex entrenador de Independiente, después de quedar eliminado con la UC.

El periodista trasandino criticó duramente la incorporación de Francisco Silva, que estuvo con Holan en el cuadro Rojo. Una vez finalizado el partido en San Carlos, López expresó que "las cosas pasan por algo, cuando Holan pone faltando dos minutos al "Gato" Silva, que lo lleva a todos los clubes no sabemos bien por qué, él hace el foul y queda eliminado".

Además, también aprovechó para felicitar al entrenador de Vélez por avanzar y soltó una indirecta para Holan. "Me encantó por Pellegrino que es un hombre trabajador.Te puede gustar más o menos, yo muchas veces lo critiqué, porque me parecía que tenía un auto para acelerar más y no aceleraba pero es un hombre trabajador”.

“No está en la rosca, no labura con representantes, no te va a llevar un jugador porque se queda con algo. Es un laburante, serio y profesional. A un tipo así me gusta que le vaya bien", añadió.

"A los rosqueros que les vaya mal. A los que llevan jugadores y nadie entiende por qué, que les vaya mal", cerró López.

Este sábado 19 de diciembre, la Universidad Católica recibe a Colo-Colo por el Campeonato Nacional 2020. El duelo se jugará a partir de las 18:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.