Gustavo Huerta "calienta" la final del sábado ante la U

Gustavo Huerta , actual técnico del equipo minero adelanta el encuentro con los azules, donde asegura que, pese a su pasado azul, donde ahora no le genera un sentimiento especial.

"No, para nada. Uno se debe al equipo que está defendiendo, además está la parte personal, donde nosotros, junto a Cobresal, siempre hemos ido cumpliendo metas y más ahora que el objetivo vital del club es mantenernos en Primera", cuenta Huerta en conversación con El Mercurio.

Sobre el partido, dijo que: "Va a ser durísimo, no creo que la U vaya a entregar tan fácil sus opciones o regalar el partido. Ambos equipos nos vamos a estar jugando todo en este duelo. Esperamos hacer prevalecer nuestra condición de local, ganar y zafar definitivamente del problema de estar en la parte baja", detalla el técnico.

Respecto al pe´simo presente de los universitarios, aseveró que: "Es raro, sobre todo en un equipo grande, presenciar una racha así de mala y tan larga, pero más allá de eso uno no está en la interna y no puede opinar demasiado. Desde afuera, uno al final sólo ve cómo se expresa el equipo en la cancha, pero sobre todo lo demás uno no sabe qué ocurre en la interna para poder explicar el momento del equipo".





"Lo que pasa es que hay varios equipos comprometidos, y en ese escenario la última fecha será decisiva. Hay cruces de rivales directos, como Huachipato con Melipilla, o con aquellos que luchan por asegurar la Copa Libertadores, como Audax y La Calera (último rival de la U), que no serán nada fáciles para quienes buscan escapar del fondo. Van a estar de miedo estas dos últimas fechas", finaliza.

🚨Comunicado Público: Partido Cobresal vs Universidad de Chile pic.twitter.com/qrWsaNO224 — Club de Deportes Cobresal (@ClubDepCobresal) November 22, 2021

