Blanco y Negro tiene una dura tarea para buscar al reemplazante de Mario Salas en la banca.

Al parecer Luiz Felipe Scolari sigue como el único candidato de nivel internacional que tiene Colo-Colo.

Las negociaciones continúan en el Monumental, tratando de acercarse a las cifras del cuerpo técnico del DT brasilero.

Según fuentes argentinas, Gustavo Alfaro (presentada por Marcelo Espina), se bajó se la carrera por ser entrenador de Colo Colo, argumentando a su entorno el poco tiempo de trabajo que tendría con el Cacique en caso se arribar a Macul.

“Le gustaba mucho la posibilidad de Colo Colo. No pasa por lo económico, sino por lo deportivo: no tiene tiempo para trabajar. A él le hubiese encantado armar el equipo desde cero. Está muy agradecido por haberlo tenido en cuenta”, señaló Daniel Comba, representante de Alfaro a El Mercurio.

Uno menos, en la carrera por buscar un nuevo estratega para el Cacique que hace su debut en Copa Libertardes este miércoles en Bolivia.

Otro candidato menos. Gustavo Alfaro le comunicó a Blanco y Negro que no es el momento para asumir en Colo Colo. Le seducía el proyecto, pero su decisión pasa por lo deportivo. Siente que no tiene tiempo para trabajar. @CDF_cl

Gustavo Alfaro le dijo que no Colo-Colo. El ex técnico de Boca Juniors argumentó que la decisión pasó por un ámbito deportivo y no económico @Deportes921. pic.twitter.com/N0fkSP7TlU