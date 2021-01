Guillermo Maripán sobre salida de Rueda: "La prensa venía presionando"

El central chileno, Guillermo Maripán, habló sobre la salida de Reinaldo Rueda de La Roja y afirmó que “toda persona tiene un límite”.

El defensa de La Roja, Guillermo Maripán, se manifestó al respecto de la salida de Reinaldo Rueda de la banca de Chile. El jugador del AS Mónaco culpó a la prensa por la partida del colombiano, a quienes acusó de ser los principales responsables de su salida.

"Es su decisión y se tiene que respetar. Me da tristeza, porque tuve una muy buena relación con él, era una gran persona y un gran entrenador. Siempre le desearé lo mejor en su vida profesional y personal. Hace mucho tiempo que la prensa venía presionando para que pasara, creo que toda persona tiene un límite", confesó en conversación con El Mercurio.

"Claramente es un problema que todavía no tengamos entrenador ¿A quién me gustaría? Prefiero no dar nombres, pero confiamos como grupo que se tomará una buena decisión para la selección chilena", agregó.

Con respecto a su presente en Mónaco, Maripán confesó que "este presente goleador lo tomo con mucha tranquilidad, sé que el fútbol tiene momentos buenos, y otros no tanto. Lo importante es mantenerse siempre con una mentalidad ganadora".

También se dio un tiempo para valorar su nueva posición en el equipo del Principado, ya que hace algún tiempo ni si quiera era considerado.

"Solo con trabajo y disciplina. Muchas veces un futbolista piensa que porque no es tomado en cuenta tiene que buscar otro lugar donde te entreguen confianza. Hay veces que sí, puede funcionar, pero también es importante luchar contra la adversidad. Luchar te hace mejorar en muchos aspectos profesionales y personales", concluyó.