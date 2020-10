¡Guerra desatada! bloque opositor a Mosa pide renuncias

Las cosas en Blanco y Negro están peor que nunca, el bloque opositar a Aníbal Mosa presentó una carta donde piden que se "asuman responsabilidades" por el pésimo presente institucional.

El escrito fue firmada por Diego González, Carlos Cortés, Ángel Maulén y Alfredo Stöhwing en la que apuntan a siete puntos.

"Rogamos a las principales autoridades del Club asumir sus responsabilidades en esta crisis, efectuar los cambios necesarios para enmendar el rumbo. Rogamos a las principales autoridades del Club asumir sus responsabilidades en esta crisis, efectuar los cambios necesarios para enmendar el rumbo", expuso el texto.

Además, emplazaron también al CSD Colo Colo por haber "apoyado todas las proposiciones a las cuales nosotros nos hemos opuesto y que son, en parte, responsables de la situación actual. Son plenamente responsables de la situación actual del Club. Es feo y poco ético, tratar de ser parte del grupo controlador y oposición al mismo tiempo".

Sobre la posibilidad de que hayan renuncias sostuvo que "no podría contestar, sería un cambio de figuritas. No fue un tema claro. Que haya diferencias, ya lo dije, es lamentable", además de asegurar que este conflicto ha sido "muy desgastante. Estamos más tiempo en la política de la organización deportiva que en el deporte y no es lo que me gusta".

En esa misma línea y para finalizar señaló que "no basta con haberla leído. Pero son estilos de trabajo, de dirigir, de tratar de posicionar una situación que yo no comparto. Si hay otros que creen que es la manera de enfrentar las situaciones diferentes, bueno, cada uno tiene su estilo. El mío no es divulgar cosas que se tratan en un directorio".