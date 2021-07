Guarello, periodista ADN Radio empatizó con Martín Rodríguez al afirmar que “nadie tiene derecho a meterse en el bolsillo de nadie, tiene razón, a sus 27 años seguramente no va a tener otro contrato para ir a Europa, porque él además estuvo mucho tiempo lesionado en México, que la carrera de un jugador es corta y tienen que aprovechar”.

“No estuvo tanto tiempo en Colo Colo para estar tan identificado. Cuando iba en crecimiento, se fue, así de simple. No alcanzó, no hay tiempo para calificarlo, iba bien, iba mejorando, iba a ser un jugador importante”, agregó.

En ese sentido el periodista sostuvo que “te libera un dinero que Colo Colo puede utilizar en contratar. Ayer hablamos con Ramiro Sánchez (periodista boliviano), Moreno Martins vale 40 mil dólares mensuales, más barato que Valencia. De repente hay que aprovechar los problemas y transformarlos en oportunidades”, dijo Guarello.

“Martín Rodríguez tiene todo el derecho de asegurar su futuro, porque es refácil decirle a otro lo que tiene que hacer cuando uno no lo haría, es muy fácil decirle a otro que renuncie a algo, cuando uno no ha renunciado a nada. Es como esos compadres que dicen 'yo nunca me he vendido', si po', si nadie te quiere comprar. Si no valis nada, qué importa que no te vendas, si vas gratis”, sumó.

Para cerrar, el famoso comunicador concluyó que “es fácil decirle a Martín Rodríguez que los colores, pero ojo, él a los 35 tal vez donde esté jugando y si se lesiona de nuevo, hay que ser cuidadoso. Cuando salió la primera vez fue porque Colo Colo se equivocó administrativamente y dejaron abierta la puerta”, finalizó Guarello.

"ESPERO QUE ME PUEDAN COMPRENDER LOS HINCHAS COLOCOLINOS"#SportsCenter Martín Rodríguez habló en exclusiva previo a su partida al fútbol turco: "Son decisiones difíciles de tomar, es un oportunidad única, a mis 27 años quizás no voy a tener otra oportunidad de poder ir a Europa" pic.twitter.com/5IRpkaVvAw — ESPN Chile (@ESPNChile) July 27, 2021

La programación de la fecha 13 del Campeonato Nacional

MARTES 27 DE JULIO

Audax Italiano vs Everton | 19:00 | El Teniente

MIÉRCOLES 28 DE JULIO

Cobresal vs Deportes Melipilla | 11:00 | El Cobre

Unión Española vs Huachipato | 15:30 | Santa Laura

O'Higgins vs Curicó Unido | 18:00 | El Teniente

Unión La Calera vs Palestino | 20:30 | Nicolás Chahuán

JUEVES 29 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica | 12:30 | Calvo y Bascuñán

Santiago Wanderers vs Colo Colo | 15:00 | Elías Figueroa

Universidad de Chile vs Ñublense | 19:00 | El Teniente

Libre: Deportes La Serena.

