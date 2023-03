Guarello ya tiene al reemplazante de Berizzo en la Roja

En su espacio ‘Editorial Guarello’ en DirecTV, el reconocido periodista analizó el presente de la Selección Chilena de fútbol. El comunicador cree que el partido amistoso ante Paraguay será vital para el futuro del DT de la roja de todos.

“Chile viene mal hace un rato. Se optó por caras conocidas y otras que no están en su mejor momento. La eliminatoria viene en septiembre y el tema es que ya hay suficiente para evaluar a Berizzo, cuánto se ha mejorado, cómo se proyecta“, partió diciendo.

“Es muy importante lo que ocurra el lunes ante Paraguay, si Chile sigue perdiendo va a ser muy difícil de sostener lo de Berizzo. Una derrota le generaría mucho ruido a Milad. No sé cómo podría resistir Berizzo y Milad si les va mal“, adivirtió Juan Cristóbal Guarello.

"Voy a meter una bomba de humo. Si Chile no muestra ninguna evolución el próximo lunes, yo pensaría en Nico Núñez para la Selección", confesó Guarello.

"Me gusta la sintonía que tiene con los jugadores. Hay algo que en el que es consistente, que no necesita teatralizar para hacerse valer. No necesita ser autoritario", agregó.