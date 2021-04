Guarello y Tudor hacen pebre a Dudamel por reuniones con jugadores en cuarentena

Los comentaristas de Radio ADN criticaron fuertemente al DT de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, tras hacer reuniones con sus jugadores.

Una fuerte polémica azotó ayer a Universidad de Chile después de que el técnico, Rafael Dudamel, pidiera disculpas públicas por romper los protocolos sanitarios. Esto debido a que el venezolano se reunió en su casa con jugadores y cuerpo técnico, cuando hay cuarentena.

“Las explicaciones de Dudamel no ayudan en nada, dice que fue algo informativo… puedes mandar un mail o puedes hacer un Zoom. No tiene ningún sentido, menos con el brote que tuvieron. Es como si creyera que las cosas son flexibles en materia biológica”, comentó Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

Añade que “al ser una reunión laboral y no social, entonces no hay contagios. Y además con el antecedente de la U, que queda fuera de Copa Libertadores, en gran parte, por el mal manejo del protocolo interno. Y el fútbol está en la pitilla. Si los protagonistas no respetan su actividad que queda para el resto. No tiene sustancia ni sentido la explicación de Dudamel”.

Danilo Díaz, por su parte, señaló que fue “una imprudencia entendiendo la situación actual que vive el país y los problemas que tiene el fútbol, graficado en el partido de Curicó con La Serena y también la misma U antes de enfrentar a San Lorenzo”.

“Independiente de lo que pueda acarrear, entendemos que por ahora no hay denuncia ante la autoridad sanitaria, pero hay que establecer si esto fue gradual, uno o dos jugadores por momento, o si había un choclón, porque es distinto. Hay una infracción, pero con gradualidad”, agregó.

“Es una imprudencia por el momento que vive el país y además la situación deportiva que atraviesa la U y Rafael Dudamel. El equipo no juega bien y desde su llegada no es una U que dé gusto verla ni atractiva. Se mete en un problema más”, indicó.

Para finalizar, Luka Tudor expresó con tono enojado que “estuvo mal en un momento muy difícil, el más difícil con la cantidad de casos y nuevas cepas. Con la sensibilidad del tema, me parece una falta de criterio importante. No soy nadie para juzgar errores, todos nos equivocamos y ofreció disculpas, pero claramente es una falta de criterio”.

Concluyó añadiendo que “estas cosas de cuatro jugadores se hablan en conjunto, porque cada jugador tiene que ver en algo con los movimientos del otro, pero me parece mal y no hay otra lectura”.