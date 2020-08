El periodista cuestionó que se haya decidido traer al ex delantero de San Lorenzo si Paredes será titular.

Gualberto Jara todavía no decide la formación para el regreso de Colo-Colo a las canchas, la gran duda es si será titular Suazo o De la Fuente, pero en la delantera sigue la interrogante: ¿Paredes o Blandi?

Guarello cree que Blandi debe ser titular ante Santiago Wanderers: “los pesados del camarín están metiendo mucha presión para ser titulares. Una posibilidad para Carmona y Paredes”.

“Si Colo Colo trae a Blandi para que al final juegue Paredes ¿Entonces para qué lo traen? Si están los dos, Paredes debe haberlo superado de manera muy clara en los entrenamientos…Llama la atención porque además lleva mucho tiempo sin jugar”, profundizó.

En esa línea recordó una charla que tuvo con Claudio Borghi:

“Hay un tema que me dijo Claudio Borghi una vez. Trajeron al paraguayo Edison Giménez hace un par de años y le pregunté ‘¿por qué se va si es buen jugador’ y me dijo ‘si es buen jugador, pero no traes un extranjero para sentarlo en la banca’", cerró.