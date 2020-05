El periodista de Radio ADN comentó las palabras del arquero argentino sobre su salida de Colo-Colo.

Agustín Orión habló de todo en un Instagram Live con su hijo Luca, donde abordó su paso en el Monumental, pero también repasó a Mario Salas, Guarello le contestó:

“La decisión fue técnica de Mario Salas, el problema es que tocó a un pesado dentro del camarín, pese a que no tenía una gran trayectoria en Colo Colo, pero en los últimos años no está siendo muy difícil volverse un pesado en el camarín. Ya si eres argentino tienes avanzado un 70 por ciento del camino, pero bueno”, dijo el comentarista.

“Se lesiona en una copa de Viña, comete un error y se lesiona. Colocan a Brayan Cortés, anda bien, es un arquero joven, tiene que aprender porque a los 25 aún está en formación, llegan a su plenitud a los 30. Luego decide Salas que lo quiere de tercer arquero, él no lo acepta y se acaba todo”, agregó.

El periodista justificó la decisión de Mario Salas: “Después Orión no juega más y ese es el tema. Si se hubiera ido a Crucero del Norte, Argentinos Juniors, Godoy Cruz y se transformaba en figura, ahí se podría discutir la decisión de Salas, pero no jugó más, lleva un año sin jugar. Al final la decisión era correcta, pero políticamente en el camarín no lo era y le salió caro”, explicó.

"La otra vez contaba el caso de Raúl que se fue con 325 goles, 32 años, tres Champions, seis títulos locales y se fue nomás. Resulta que con lo de Orión estamos hablando de esto un año después, qué distorsión hay para manejar la trayectoria de los jugadores. Orión cumplió, ganó títulos, tuvo buenas temporadas, pero ya no estaba para jugar. Tampoco es un jugador que se haya formado en Pedrero, no es Daniel Morón, cumplió, pero menos que Justo Villar. Bajó, le pasó la cuenta su edad y ahí tocaba pasar la página, pero que se instale esto como una injusticia es algo forzado, no corresponde”, cerró.