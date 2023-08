Guarello y el VAR: "Si el jugador toma viagra queda offside"

Guarello lanzó una curiosa frase respecto a la línea que marcan los árbitros del campeonato chileno. El periodista de Canal 13 analizó la jugada que perjudicó a Unión Española ante Magallanes, el comunicador aseguró que "basta que cambies el punto de fuga -que fue descubierto por los artistas del renacimiento para trabajar en perspectiva- y el jugador pasa a estar offside. Para mí está completamente habilitado".

El ex comentarista de Radio ADN no tiene dudas: "Si vamos a cobrar offisdes por cordones de zapatos, nariz o espinilla o si andaba con la carpa armada y queda offisde, vamos a matar el fútbol", despachó el comunicador que insistió en el punto: "Si el jugador toma Viagra queda offside. No tiene sentido", reclamó Guarello.

El gol anulado a Vicente Conelli,.

El chat de la Hora de King Kong se puso candente: "cuidado con el vocabulario", ahí Guarello respondió que: "no he dicho ninguna grosería. Soy pícaro, no grosero, soy como los humoristas antiguos".

Los reclamos en Unión Española

“No quiero ver fantasmas… pero estoy cerca” y “vamos a tener que estar preparados para ganar los partidos cuando jugamos contra 17”, fueron las palabras del DT Ronald Fuentes.

Jorge Sevovia también reclamó con todo: “Hemos sido comprensivos y muy pacientes, pero que nadie confunda paciencia con debilidad. Si nos obligan a llegar a la fiscalía, lo haremos”, puso en su cuenta de Twitter.

“Una vez puede ser un error, dos veces una casualidad, pero tres veces consecutivas es otra cosa muy distinta”, disparó el español.

El ayudante Juan Pablo Ojeda se sumó a la polémica: "Nosotros, Unión Española, somos el único equipo que no lo auspician las casas de apuestas. Uno dice la verdad y lamentablemente se van en contra de uno hoy en día. Quizás uno se vea perjudicado, pero vamos a jugar con todas las de la ley el fútbol”.