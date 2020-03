El periodista de Radio ADN realizó una extraña analogía del momento que vive la dirigencia de Blanco y Negro.

El comentarista Cristóbal Guarello aseguró que Colo Colo está desesperado por por traer a un nuevo estratega. En su particular estilo, el periodista hizo una analogía con una persona desesperada en la fiesta, que termina bailando sola en un rincón, sin poder encontra pareja para bailar.



"Colo Colo es el tipo desesperado de la fiesta, que saca a bailar y todos le dicen que no. Todos se dieron cuenta que está desesperado. Cuando van tres dirigentes a contratar a Felipão y se sacan una selfie ¿Cuál es la imagen para todos los representantes y entrenadores del mundo? están desesperados, estos hueones van de patota a contratar a alguien, le podemos pedir lo que queramos y podemos negociar lo que se nos de la gana", dijo en los Tenores de ADN.

Guarello cree que la historia puede tener mal: "Colo Colo está desesperado, sacó a bailar a Lasarte le dijo que no, sacó a bailar a Felipão le dijo que no, sacó a bailar a Alfaro le dijo que no. Va a terminar curao en la esquina de la fiesta, bailando solo y dando jugo arriba de la mesa".

En Blanco y Negro están analizando todos los posibles escenarios, que van desde seguir buscando convencer a un técnico con los pergaminos necesarios para entrenar al Cacique y la opción de mantener a Gualberto Jara hasta junio. Todo va adepender de los próximos resultados en el torneo nacional y en Copa Libertadores.