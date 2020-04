El periodista de Radio ADN se refirió a la división que existe entre Blanco y Negro y los jugadores por el tema del reajuste de salario.

Juan Cristóbal Guarello analizó en Los Tenores que esto viene de hace tiempo: “A Colo Colo le hizo muy mal chutear la pelota a la tribuna después de la conferencia de prensa de Orión. Le hizo mal tratar de bajarle el perfil. Ahí quedaba claro que había un grupo de jugadores que se sentía por sobre la institución. Apoyaron a un compañero que hasta hoy no juega desafiando al entrenador, al presidente, a todo el mundo. Y eso quedó de manifiesto de nuevo con Mario Salas, cuando el equipo deja de jugar. Hay un núcleo duro que viene de varios años, que ha sumado jugadores, que se sentía muy cómodo con Guede, ya después no tanto. Las declaraciones de Jaime Valdés, lo que dice Valdivia. Hay un grupo fuerte dentro y afuera que siguen provocando mucho movimiento al interior y desestabilización”, expresó el periodista.

Además, advirtió que: “lo que yo supe es que en Colo Colo están dispuestos a jugar con Sub 17, darle contrato a (Vicente) Pizarro, a los cabros que vienen, jugar con los que quieran pero que en esta pasada no van a ceder. Así de simple. Piensan que es el momento de hacer el gasto definitivo y que llegaron a una piedra de tope”.

También analizó otro punto de vista: “Podrían aclarar por qué favorecieron tan alegremente no seguir jugando a final del año pasado. Cuidado, que hay acumulación de tarjetas. Estos mismos jugadores no fueron capaces de repudiar de manera clara a los que les espantaron a la gente del estadio. Digamos las cosas como son, ¿se olvidan que cuando Colo Colo queda eliminado de la Libertadores hubo jugadores que dejaron de jugar? Quedaban tres meses y no jugaron más. Después no les gustó Salas, salieron con Orión. En Colo Colo se instaló jugar cuando se les da la gana. Y de repente juegan tan bien, que se ganan a todo el hincha. Pero después pueden soltar la tienda tres o cuatro meses. Es el ir y venir de Colo Colo en los últimos años”, manifestó.

“¿Por qué no hicieron lo mismo que la U? ¿O lo hicieron? No debe haber tanta diferencia. Esa es la pregunta que me hago. Sería interesante saber qué tanta diferencia hay entre lo que acordó la U y lo que proponía Mosa”, cuestionó.

“Cuando se hace una declaración así debe ser con firmas, con nombres. Ya vimos lo que es ‘el plantel’ cuando la selección no quiso jugar en Lima: cinco jugadores decidieron y el resto cagaste te mandó saludos. Hay futbolistas de inferiores, una variedad muy grande. ¿Se votó esa declaración? ¿Quiénes están detrás de ella? Yo supongo que acá hay un grupo de jugadores que no juega más”, apuntó.

Para cerrar recordó que “hay que aprender algo. Cuando Real Madrid sintió que Casillas no daba, chao Casillas. Raúl… ¡A Raúl! Tenía 32 años y chao. Míchel, Butragueño. Llega un momento en que no da y no da nomás. La U lo ha hecho un poco más y con un costo grande. Acá el ruido de las redes sociales y las barras es muy grande. En Europa es más acotado. Las redes hacen ruido pero no tienen un grupo instalado en la entrada del club todo el día. Hay mucho miedo a esa construcción de un hincha medio real o medio ficticio. Le tienen un medio terrible a hacer el cambio que a veces es necesario”.