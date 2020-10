El periodista de Radio ADN no tuvo clemencia con el plantel del Cacique.

Los albos siguen en el fondo de la tabla y tras la derrota por 0-2 ante Iquique, Guarello analizó la nueva derrota del equipo de Gustavo Quinteros:

“Por más que Colo Colo se creara un par de ocasiones, cuantas le llegaron al “Zanahoria” Pérez. Son jugadas aisladas las que tuvo Colo Colo, porque Iquique entregó el espacio y aguantó bien el 2-0”.

“Colo Colo no es capaz de ni siquiera de meter un descuento, de meter mucha presión. Está bien, tuvo un par de ocasiones, pero el argumento no alcanza. Iquique llega, pega dos goles de nocaut y aguantó bien. Los entrenadores rivales están diciendo que este es el momento de ganarle a Colo Colo, y lo están haciendo. Que manera de revivir muertos este Colo Colo”, señaló.

En ese sentido apuntó a los bajísimos rendimientos individuales: “De La Fuente vuelve a la titularidad y nada. Valencia, no hay caso. Provoste, titular después de mucho tiempo, ahora nada. Arriagada, que hizo un buen gol en Coquimbo, y nada hoy. Mouche un par de jugadas y nada más. Entonces Quinteros se pregunta quién me va a salvar”.

“Lo que dice Quinteros después del partido es una ayuda a los jugadores, diciéndoles 'no los voy a matar'. Es un mensaje para ellos, porque claramente el trámite del partido no fue así. Intentó cambiando el sistema, pero no le salió, simplemente no le salió”, declaró.

Para cerrar aseguró que: “Colo Colo es un equipo muy blandito de pera, que tiene que esperar que La Serena no gane para no terminar último. Claro, le queda ese partido pendiente con Antofagasta, pero hay que ganarlo, hay que saber ganarle a este Antofagasta”.