Guarello y “Caso Árbitros”: “Si esto era todo falso, yo me retiro”

El reconocido periodista sacó la voz tras la investigación de la ANFP respecto al polémico caso de de Árbitros de Chile

“Los dichos de Gilabert son reales. Se hicieron al día siguiente (…) sí existió el diálogo entre Vargas y Cristián Droguett que estaba en el VAR, diciéndole que para Santiago es penal y que se acordara del penal de Universidad Católica”, detalló Guarello.

"No existe ni ha existido intervención o presión indebida, abuso de autoridad ni injerencia alguna por parte de terceros, respecto a la decisión adoptada por el árbitro, el Sr. Gilabert, en el cobro del penal en el minuto 69, del partido de promoción disputado entre Huachipato y Deportes Copiapó”, fue el reporte final del informe entregado por el abogado Miguel Ángel Valdés a la ANFP.

“Yo sabía que era muy difícil acreditar una llamada telefónica. Lo que sí quedó claro no en las conclusiones, sino en el informe de 200 páginas que creo será entregado este martes, es que los audios de Gilabert, hechos al día siguiente del partido, antes de que se liberaran los audios del VAR, son completamente ciertos. Segundo, que la conversación de Mario Vargas, el quality manager, con (Cristian) Droguett, el jefe del VAR, también ocurrió. La frase ‘para Santiago es penal’ está acreditada, existió. Y fue la que generó toda la confusión”, explicó el comunicador.

“Los audios son reales y la frase ‘para Santiago es penal’ también existió. Y si el informe oficial de cumplimiento me desmiente, me retiro del periodismo deportivo. Si esto era todo falso, yo me retiro. Porque es muy distinto haber usado material que haya favorecido a una parte en conflicto, que haber usado material falso”, cerró.