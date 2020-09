El periodista de Radio ADN fue categórico con el nivel del partido más importante de Chile.

El comentarista deportivo apuntó a que es muy predecible lo que plantea Gualberto Jara:

“En Colo Colo la pregunta es dónde está la salida para este equipo, el plan B, qué más puede hacer”, comenzó su explicación.

En la misma línea aseguró que: “Depende del desborde de Bolados, Mouche y que Paredes esté fino. Pero no tiene más. Es un equipo previsible. Opazo llega poquísimo, Suazo no llega, hoy jugó con dos volantes para el trajín como son Fuentes y Carmona. Valencia evidentemente está con la cabeza en otra cosa, no es un jugador desequilibrante, parece que va, pero nada; parece que va a rematar y no remata. Fueron mejore las tres o cuatro pelotitas de Matías Fernández que parece que no está ni para 45 minutos que esa insinuación permanente de Valencia que no es nada. Es como que lo estuvieran electrocutando”, explicó.

Finalmente, sentenció que este ha uno “de los peores clásicos que he visto, aunque el de Sierra con Beccacece es insuperable por el terror que tenían ambos para perder, la diferencia es que había público y los pifiaron. Hoy para suerte de los dos entrenadores no había gente. Nadie puede haber quedado conforme con lo que ocurrió”.