El periodista aseguró que ByN ya sabía de los problemas familiares del volante.

El volante de Colo-Colo sigue en medio de la polémica por sus supuestas agresiones a Valeria, la ex mujer del futbolista.

"Ahora he notado un cambio, pero cuando iba a Carabineros, siempre me decían 'mañana se arregla' o 'eso pasa en todas las parejas'. Y por eso les digo a todas que no se cansen porque debemos alzar la voz", dijo Pérez en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

Guarello adelantó en el programa Los Tenored de ADN que: “Lo que yo sé es que esto Colo Colo lo sabia cuando lo trajeron. Sabían que había un problema grave que podía explotar en cualquier momento. Hubo un poco de indolencia en ese aspecto. Es un jugador caro Valencia, que además esta teniendo este problema ahora”.

Además, el comentarista mostró su molestia por la poca consideración de los albos respecto de este tema: “Cuando Colo Colo hace una inversión tiene que saber todo del jugador. Muchos jugadores no van a Europa porque los clubes europeos son mucho más rigurosos en enfrentar este tipo de cosas y lo ven casi desde un punto de vista técnico”.