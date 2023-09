Guarello sobre Cristóbal Campos en La Roja: "No sé qué hace ahí"

Guarello no tuvo clemencia con el arquero formado en Universidad de Chile, el comentarista cree que el nivel del golero es pobre y no tiene méritos para estar en la selección chilena.

“Campos no se qué hace en la selección. Yo creo que hay arqueros chilenos que tendrían que estar antes que Campos, pero no nos vamos a meter en esa pelea chica ahora, porque no va a jugar”, dijo Guarello.

Cabe recordar que el futbolista de 24 años, sólo ha jugado un partido a nivel adulto por la Selección Chilena, que fue el triunfo por 3-0 ante Cuba, el 12 de junio en Concepción.

Las críticas al Monito Aravena

Juan Cristóbal Guarello pidió disculpas tras barrer el piso con el delantero de la UC luego de la derrota ante Uruguay en Montevideo, el comunicador en su canal de Youtube dijo: “Otra vez Aravena, no, ándate para la casa Aravena. Ya vuelve a Ñublense. Viste, te agarra Fefe (el representante Fernando Felicevich) y te pones malo”, dijo el periodista.

"Me gustaría aclarar algunas cosas: el viernes yo no transmití el partido y lo vi como lo veo siempre. Digo garabatos, estoy viendo el partido y decidí compartir esa experiencia con ustedes”, detalló el rostro de canal 13.

“Se me salieron unos garabatos y lo lamento. Yo, de Aravena, dije dos frases y se quedaron en eso. En ningún caso creo que Aravena tenga que volver a Ñublense o que no valga como jugador. ¿Jugó mal el viernes? Sí. Jugó en una posición incómoda, pero es distinta la reflexión si yo hubiera estado en una cabina de transmisión”, sentenció.