Guarello sin filtro: “A Colo-Colo no le está haciendo bien Insaurralde”

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, también disparó sus dardos a Harold Mayne-Nicholls por sus dichos sobre un posible descenso albo.

En la jornada de ayer, el defensa central de Colo-Colo, Juan Manuel Insaurralde, asistió a conferencia de prensa. En la antesala del primer partido del año, donde se medirán ante Deportes Antofagasta que dirige el ex DT albo, Héctor Tapia, el defensor conversó con los medios.

Ante eso, el destacado periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, aprovechó su espacio en Los Tenores de Radio ADN para analizar los dichos del ‘Chaco’. Así, el comunicador destacó que "El tema de fondo de Insaurralde es que él ya no tiene la velocidad para jugar en Primera División".

Después, continuó disparando en contra del zaguero central argentino. Ante eso, reconoció que "ahora que en un partido se la juegue y zafe, bien, pero Colo Colo no puede seguir con Insaurralde como central. No sé si es buena o mala persona, pero en la cancha, A Colo Colo no le está haciendo bien Juan Manuel Insaurralde".

Tras eso, Guarello siguió atacando al central trasandino, pero también cargó contra Harold Mayne-Nicholls. Y es que el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro declaró el lunes que no agradaron al pueblo colocolino, e incluso fue amenazado con un lienzo colgado por hinchas albos a las afueras del Estadio Monumental.

"Esto es algo que se llama vergüenza deportiva, venir a ganar este cuento (el bono de Mosa) al final por vergüenza deportiva, yo no sé si el 'Chaco' quiere cerrar su currículum con un descenso", agregó.

"Justo cuando el equipo más o menos se iba armando, el tema termina rebotando hasta Mayne-Nicholls con el escándalo del lunes, yo no sé quien asesora publicitariamente a Colo Colo, pero parece un almuerzo de chimpancés. Qué manera de tener malas ideas", concluyó.