Guarello sigue dudando de las lesiones de Nicolás Blandi en Colo Colo: “No tiene nada”

El destacado periodista, Juan Cristóbal Guarello, insiste en que Blandi no será considerado por Gustavo Quinteros, y que no cuenta con ningún problema físico.

Desde su llegada a Colo Colo, Nicolás Blandi ha hecho más noticia fuera de la cancha que por lo realizado dentro de ella. Y es que el ariete argentino tuvo un 2020 para olvidar, donde jugó pocos minutos, y los pocos minutos que jugó los jugó con un pésimo rendimiento.

Por eso, de cara a la temporada 2021 la situación del ex goleador de San Lorenzo no ha mejorado mucho. Esto porque no ha sido considerado por el entrenador Gustavo Quinteros, pero desde los albos señalan que el jugador se lesionó en la pretemporada.

Pese a eso, el periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, insiste en que el argentino de 31 años no sufre ningún problema físico. Todo lo contrario, deja en claro que el trasandino simplemente está “cortado” por el director técnico del “Eterno Campeón”.

"¿Se acuerdan del profesor Salomón? ‘Farso, farso, farso'. Nicolás Blandi está cortado, no tiene nada", indicó Guarello en Radio ADN con respecto al estado físico del ex goleador de Boca Juniors.

Tras eso, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 añadió que "lo de Blandi es para que no pregunten más por él (en relación al informe médico del Cacique), que tiene cositas. Capaz que se contradigan los informes de un día para otro. Están buscando como sea que salga. No lo quiere Quinteros".

De esta manera, todo parece que el infierno de Nicolás Blandi continuará. Esto porque Colo Colo es la cuarta opción de Quinteros en delantera, ya que el entrenador argentino-boliviano prefiere antes utilizar a Iván Morales, Javier Parraguez y Luciano Arriagada.