Guarello sepulta las capacidades de canterano de la Católica

Tras seis años jugando en el primer equipo de la UC, el volante Ignacio Saavedra tiene intención de partir al viejo continente.

Juan Cristóbal Guarello, que en Radio Agricultura sentenció la capacidad del volante cruzado: “Uno veía al Saavedra del 2020 y lo comparas con el de ahora y es menor jugador que antes”, señaló.

“Dicen que se quiere ir ahora, ya, pero ¿dónde? Ya estaban humeando con Europa, al Toulouse diciendo que, si Suazo llegó allá, está bien, pero Suazo tiene para pelearla allá porque tiene ida y vuelta, tiene físico”, agregó.

Además, dijo que: “Saavedra no tiene con qué, porque no pisa el área rival, no es agresivo, no es vertical y se ha ido desdibujando”, sentenció el periodista.

Saavedra suena también en el Toulouse de Gabriel Suazo, pero también existe la chance de que juegue en el Brujas de Bélgica.