Guarello "se hace un par de chalas" con Pancho Malo

En una detallada descripción del barrista, el reconocido periodista evidenció el recorrido del controvertido personaje que fue líder de la Garra Blanca.

"¡Cómo un líder de una barra brava, con tal prontuario en el estadio como Pancho Malo (que aquí no sirve el papel que saca de Investigaciones), aparezca muy orondo hoy como líder político. ¡Vayan al archivo! Si yo no estoy revelando nada. Es googlear", introdujo el comunicador antes de la extensa descripción de ilícito del susodicho.

"La denuncia por el apriete a Carlos Muñoz, que no quiso entregarle plata a la coordinación de la Garra Blanca que él dirigía; el asesinato del Mero Mero, un hincha de los Spectros, facción rival de la Garra Blanca, a la salida del estadio de Rancagua el año 2012; la persecución y amenaza al ex presidente de Colo Colo Hernán Levy, me la dijo él. 'Les sacaron fotos a mis nietos'", recordó el periodista.

"Los mails de Pancho Malo donde firmaba 'Francisco Corleone'. La invasión al entrenamiento de Colo Colo para amenazar a los jugadores cuando desaparecieron todos los guardias y se apagaron las cámaras. Bueno, ese señor", describió Guarello.

El comunicador se mostró sorprendido por el desconocimiento del origen de Muñoz Carrasco. "¡Es Google! No tienen que ir a la Biblioteca Nacional, no tienen que esforzarse tanto, el archivo no muerde. Ese señor hoy aparece como líder político. O sea... ¿(Ricardo) Meruane es gracioso también?", ironizó el comunicador.

El autor del libro "País Barrabrava" profundizó en el perfil de Pancho Malo. "Paremos el escándalo. El señor Francisco Muñoz se me pasea por afuera de la casa. Amenazó a Cecilia Pérez cuando era intendenta metropolitana...", puntualizó.

Para cerrar, aseveró que: "La pregunta es quién financia a Francisco Muñoz, quién está detrás de él. Entonces veamos cómo funcionan las barras bravas y en qué termina. Llega a ser paradójico que justo esta semana en que salen las barras bravas (en las noticias), hay un ex barra brava, que no puede ir al (estadio) Monumental, no puede entrar, tiene prohibición de ingreso; un barra brava que hoy esté siendo factor político en Chile. ¿Tan mal estamos?".