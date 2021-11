Guarello reveló la estrategia de Felicevich para controlar a la U

El periodista de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, dio a conocer detalles sobre cómo opera la principal figura de los representantes chilenos en la U.

Muy común se ha vuelto el último tiempo escuchar los rumores que vinculan al representante de jugadores, Fernando Felicevich, con los nuevos dueños de Azul Azul. De quienes todavía no se tiene mayor información, y lo que tiene muy molestos a los fanáticos de Universidad de Chile.

El representante ha dejado en claro varias veces que no tiene ningún tipo de acercamiento con la U ni con ningún equipo chileno. Pero el periodista Juan Cristóbal Guarello se tomó un tiempo para aclarar cómo es la situación que involucra a Felicevich con la concesionaria.

"¿Puedo explicar el modelo? Él siempre dice siempre propiedad, propiedad, propiedad. Felicevich nunca se va meter en la propiedad de los clubes porque ese no es su negocio. Su negocio es manejar jugadores”, comenzó disparando en Radio ADN.

Tras eso, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 indicó que “en el esquema de Universidad de Chile él no va comprar acciones. Porque el volumen de plata que se necesita no lo tiene Felicevich, son otra gente que pone la plata".

"Lo de él es administrar el plantel y las inferiores donde ya puso un hombre de su riñón y ya está metiendo jugadores como loco. Ya les avisaron a los jugadores que no pertenecen al corral que se va tener que ir. ¿Quién es? Sebastián Miranda, a quien lo sacan de la selección para llevarlo a Universidad de Chile", añadió.

"En La Serena pone a (Cristián) Contador, no es el propietario, pero está bien, hay jugadores de otros empresarios, pero el 80% son de él. Los saca, los lleva, pero resulta curioso que esté sonando Zacarías López en Universidad de Chile, antes también sonó Gabriel Castellón”.

“Cuando Yerco Oyanedel habló en contra no jugó nunca más en Universidad Católica. (Edgardo) Abdala no jugó nunca más en Huachipato, donde no tiene la propiedad pero tiene a casi todos los jugadores", cerró.