Guarello repasa nuevamente a Gustavo Quinteros

El periodista no está de acuerdo con las declaraciones del DT de Colo-Colo: "El tema es que Solari se fue y, vaya sorpresa, Gustavo Quinteros ya manifestó su molestia porque el club no traerá un reemplazante desde el extranjero y deberá arreglarse con lo que tiene", comenzó diciendo.

"¿Se justifica la desazón de Quinteros? Claro que no. Un buen entrenador potencia los jugadores que tiene, no lo contrario. Se entiende que alguno baje su rendimiento por razones ajenas al control del técnico, pero eso debe ser una excepción, y no la norma", añadió en su columna de La Tercera.

Además, reclamó que: "Y en Colo Colo, sobre todo los juveniles, la norma ha sido que los que no cuentan con la confianza absoluta del entrenador, se conviertan en fantasmas o miren los partidos desde la banca, si no es que desde la tribuna. Un despropósito".

¿Quién es el responsable de que Cristian Zavala no repita su rendimiento de Melipilla, que Alexander Oroz no se haya consolidado y que Marcos Bolados haya tenido un bajón tan grande? La banca tiene algo que ver acá", cerró.