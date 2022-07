Guarello relata violenta encerrona que sufrió en su auto

El reconocido periodista sufrió un asalto en la noche de día jueves a las afueras del CHV.

Sobre el delito, detalló que “una SUV chantó violento delante mío, le pegué, y se bajaron entre cinco a seis cabros chicos, no tan chicos la verdad, no sé, entre 15 a 20 años deben haber tenido y como había chocado no tuve capacidad de retroceder ni nada. Me iba a bajar, pero no quería dejarles la billetera, entonces me zafé, escapé, se quedaron con el auto y con el teléfono y esas cosas”.

“Eran cabros chicos inexpertos, tenían más miedo que yo. Si no hubiera chocado, me hubiera escapado. Lo que pasa es que quedé instalado ahí. Me parecieron muy inexpertos, muy nerviosos. No sentí miedo en ningún momento”, aclaró.

Respecto a cómo logró llegar a su casa, el comunicador confirmó a CHV Noticias que “había un auto atrás con tres personas que venían de trabajar y me trajeron”.

Luego, compartió un análisis sobre la delincuencia desatada en la capital. “Hay un estado de impunidad muy grande. Me parece que hay diagnósticos equivocados con respecto a lo que está pasando. Por un lado está el diagnóstico sólo punitivista y por otro lado el facilón, de que todo es culpa de la violencia estructural del Estado y no se hacen cargo que hay una fractura social en Chile muy grave y que hay un grupo que sólo sabe delinquir”, lamentó.

Finalmente, afirmó que “ni siquiera hay cámaras en esa bajada, por lo que me dijeron desde la PDI. Bueno, a las autopistas urbanas van a tener que exigirle cámaras y que se active un protocolo en caso de asalto, encerrona. No se pueden lavar las manos, están cobrando y caro por un servicio y no se hacen cargo”.