Guarello cree que el ciclo de Gustavo Quinteros en los albos se está terminando, los malos resultados del 2023 son argumentos importantes para analizar una posible salida del entrenador.

“Tú puedes traer un entrenador y en el papel va a ser difícil con el presupuesto que tiene Colo Colo. Pero hay ciclos en los que puedes traer al mejor entrenador y el ciclo se agota. Hay ciclos que ya no dan para más”, dijo Guarello en Radio Agricultura.

El periodista de la 92.1 FM agrega: “a menos que Quinteros haga una renovación completa de plantel, que pudiera traer nueve jugadores… y claro, Colo Colo no está en condiciones. Sin cuestionar a Quinteros como entrenador hay cuestiones que ya empiezan a desgastarse. Hay fórmulas que ya no funcionan”.

“Cuando vienes de dos fracasos internacionales consecutivos, y este más estrepitoso que el del año pasado, no por haber quedado eliminado, sino por la forma en que te elimina América Mineiro, con el equipo dando pena en el último partido… Entonces tú tienes que decir: bueno, esto ya no está funcionando, más allá del buen currículum del entrenador”, sentenció Guarello.

Esteban Pavez defiende a Quinteros: “el profe Gustavo ha hecho un gran trabajo acá. Su trabajo ha sido bastante positivo. Me gustaría que siguiera, ha hecho las cosas bien, no se me pasa por la cabeza otro entrenador que pueda suplirlo. Es un tema que se va a ver a fin de año. Son muy importantes los partidos que vienen para eso”.

“Este es el partido más importante del año. Nos va a definir si podemos pelear el título o ya el segundo lugar. Es un partido muy importante, tenemos que ganar”, expuso el volante.

Pavez añade que “hemos tenido muchas lesiones, pocas veces hemos jugado con plantel completo. Vuelve Palacios, que es el jugador más importante que tenemos, y también Opazo, que nos aporta mucha jerarquía. Estamos enfocados en la definición, que nos ha faltado en los últimos dos partidos. Es un partido límite para todos”.