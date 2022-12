El periodista comparó la plantilla de Colo Colo 2022 con la del 2023

"Yo creo que este Colo Colo, el que comienza es menos que el del año pasado y el del año pasado cuando tuvo que definir ante Fortaleza se comió la del King Kong y la de Godzilla juntas, hizo un Gang bang", apuntó el siempre polémico comentarista.

"¿Sabes cuál es el problema de fondo? Cuando a Colo Colo le ha ido bien en la Copa Libertadores hubo un plan coherente a la hora de la conformación del plantel y eso yo no lo veo, veo que Quinteros pide jugadores pero no veo la estrategia. Es decir, el equipo tiene esta fortaleza y apretamos las clavijas acá y yo no veo eso, solo veo un petitorio de jugadores y al no ver estrategia posiblemente no te va ir bien", remarcó en Agricultura.

¿Cuál es la estrategia de Colo Colo? Traer jugadores los jugadores en los puestos que me faltan, esa es la estrategia de Colo Colo. Quinteros llegó el 2020 y ya debería tener definida que se correlacione con las divisiones inferiores, no se lo voy a pedir el 2020 porque llega a apagar el incendio, el 2021 no porque es la transición, el 2022 debería estar desarrolada esa estrategia y el 2023 ponerse en marcha", sentenció.