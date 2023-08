Guarello duda de los sondeos en el Mercado de Pases de Europa por Darío Osorio, el comunicador no se guardó nada en el programa La Hora de King Kong.

“Resulta que hay un empresario español importante, no quiero quemar mi fuente. Me dice ‘hola, me están ofreciendo este jugador, a un chileno’” comenzó diciendo Guarello.

“Es un empresario español importante, con recorrido, que no compra humo y no come vidrio. El comentarista Muestra mostró en cámara el perfil de Osorio en Transfermarket y pregunta. ‘Como 7 millones por el 80%’, wow, están locos. 1,5 dice. ¿Quién es el brasileño que te lo ofreció?”, reveló en Youtube.

Ahí Guarello puso el grito en el cielo: “¿Por qué hay un brasileño ofreciendo a Darío Osorio a empresarios españoles en 7 millones de dólares? Primero, creen que los españoles son giles que no se van a meter a Youtube o conseguir los partidos de la U segundo, ¿por qué un brasileño?, ¿qué dicen los dueños? O es un amigo brasileño de otra casa radial… raro, raro”.

Patricio Yáñez se aburre de Darío Osorio: "a estas alturas con las necesidades que tiene la U, no formativas o proyección de estos dos jugadores, sino necesidades del equipo, ya chao. Hay que descartarlos, no van a aportar mucho más salvo algún partido donde vayan a tener alguna pincelada de crack que son, pero no lo logran desarrollar y Pellegrino debe insistir con otro tipo de jugadores".