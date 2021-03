El cometarista de Los Tenores tuvo su minuto de réplica tras la polémica con Pancho Malo y el ex tenista.

El periodista sacó la voz tras las acusaciones de Ríos: "Recién te das cuenta de que este tipo es una mentira, que inventa para poder seguir comiendo, que la envidia a la gente exitosa no lo deja vivir, que tira mentiras y después se esconde el maraco", escribió el extenista a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el premio nacional de Periodismo salió al paso de las declaraciones. "No entiendo que critique algo que no leyó. Como siempre no sabe, hablemos sin saber", enfatizó en el programa de radio vespertino de ADN.

Explicó, además, el planteamiento central de su libro para que no desvirtuaran sus intenciones. "Sale mencionado Pancho Malo pero el libro no es de Pancho Malo, lo que se menciona ahí es para darle contexto. En definitiva es un ensayo. Pancho Malo es un personaje periférico, el libro es mucho más que eso", resaltó.

Cabe recordar que el diario La Tercera publicó un extracto de adelanto del libro que está por publicar Guarello y uno de los mencionados es el líder de la Garra Blanca, Pancho Malo.