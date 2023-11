Guarello le responde a Vidal por decir que llevará a La Roja al Mundial

Arturo Vidal volvió a referirse sobre las posibilidades de La Roja para ir a un nuevo Mundial, asegurando que será él quien se encargue de sentenciar la clasificación. En ese contexto, Juan Cristóbal Guarello salió al paso para responderle al "King".

"Vidal habló que él iba a llevar a Chile al Mundial… cosas que escribe en su Instagram. Pasa que no hay argumentos, no hay elementos, no hay con qué construir", aseguró Guarello en el progama Más Que Fútbol de D Sports.

En esa misma línea, Guarello analizó el panorama de La Roja e hizo un análisis de la crítica situación que atraviesa el país en términos futbolísticos.

"Se ha intentado, se ha buscado, han pasado tres entrenadores y el resultado es siempre el mismo. Vamos a ver qué se hace a nivel de inferiores, quiénes se puedan proyectar", continuó añadiendo.

Juan Cristóbal Guarello y Arturo Vidal

Finalmente, tuvo su tiempo para hablar sobre el panorama actual de los representantes y los equipos, quienes han ido cambiando su foco en el mercado.

"Mientras una parte grande de la actividad que incluye a varios estamentos; dirigenciales, entrenadores, medios de comunicación, representantes… mientras estén solo orientados en sacar y vender rápido, el fútbol chileno no va a tener salida y ese parece ser el estandarte hoy como si estuviesen rematando una casa. Se ha transformado en una venta de garaje", concluyó Juan Cristóbal Guarello.

Es así como Arturo Vidal recibió rápidamente respuestas ante una nueva "mufa" respecto a la Selección, donde aseguró que sería el encargado de clasificar al país a una nueva cita mundialista.