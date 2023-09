Guarello le pide a la U que vaya con todo por Sampaoli

Guarello asegura que el mal momento que vive Sampaoli en Brasil es perfecto para un eventual retorno al CDA: "este es el momento para que Universidad de Chile lo traiga de vuelta”.

“Sampaoli demandará por cualquier cosa a Flamengo. Pero el tema de fondo de lo que quiero decir es lo siguiente: La U, ya que (Cristián) Aubert es amigo de esta dirigencia, de (Marcelo) Pesce y (Victoriano) Cerda, vayan a hablar con Sampa y le dicen: ‘Te necesitamos para el 2024′”, disparó Guarello en Radio Agricultura.

"Él les va a decir: ‘Yo valgo 800 millones’. ‘¿¡No! Voh (sic) ya ganaste plata. Vas a ganar plata en la medida que ganemos, porque tu carrera viene en bajada. En Argentina no te van a contratar, saliste mal de Sevilla, de Flamengo. En la U te aman, tienes carta blanca y tienes la capacidad de sacarle rendimiento a los jóvenes’”, prosiguió el comunicador.

“Acá no hay ni un cabrón, le sacas rendimiento a jugadores que parecen muertos y los hinchas lo aman y le van a llenar el estadio porque el próximo año sí van a jugar en el (Estadio) Nacional. ‘Ahí armamos algo, pero no me cambies el contrato todas las semanas’”, afirmó entusiasmado.

“Para eso mandas a Victoriano (Cerda) que es bueno para eso y traes a Sampaoli. Este es el momento para que la U traiga de regreso a Sampaoli. O sea, que el primero de enero empezara a trabajar en la U; que vaya a conocer a todos los juveniles, que saque tres o cuatro joyas y les va a sacar la punta mal”, dijo.

“Eliges un par de jugadores subvalorados del fútbol chileno y le vas a sacar rendimiento y vas a quedar como rey porque vas a llenar todos los estadios. No vamos a ganar la Sudamericana de nuevo, pero capaz que la hace (ganar en el Monumental). Sería un golpe energético”, finalizó.