Guarello le dio con todo a Nicolás Blandi y lo mandó a ver serie de Netflix

El periodista deportivo volvió a criticar con todo a Nicolás Blandi y le recomendó ver una popular serie de Netflix mientras aguarda por definir su futuro.

La teleserie de Nicolás Blandi en Colo Colo ha estado cerca de terminar varias veces, pero ahora pareciera no tener final. El delantero de 31 años arribó a los albos como figura máxima desde Francia, pero hoy por hoy no es considerado por el técnico Gustavo Quinteros.

Es más, Blandi tuvo la posibilidad de salir del Monumental rumbo a Brasil, pero se arrepintió y prefirió seguir en Chile. Esto a pesar de estar totalmente cortado y fuera de los planes del "Cacique". Por eso, en Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello nuevamente se refirió al caso.

“No es muy difícil entender qué pasa ahí. Nadie quiere ganar menos plata. Entonces Blandi dijo: voy a agarrar un equipo argentino donde no me van a pagar ni la mitad”, comenzó relatando el periodista.

Ante eso, y considerando que el ariete de 31 años ya tiene claro que no jugará, el comunicador siguió con tono irónico. “Pensó: ya poh, (no voy a jugar), me voy para la casa. Me falta ver una temporada de Lupin”.

Con respecto a lo mismo, Francisco Mouat respondió a Guarello con palabras que igualmente no dejan bien a Blandi. “Acabas de decir que nadie quiere ganar menos, pero hay futbolistas que en su momento resignan plata por vergüenza deportiva”.

“Claro, hice una generalización evidentemente, pero Blandi hizo el análisis. No es un delantero muy joven y no ha tenido buenas campañas, no sólo en Colo Colo, no venía de romper todas las redes, y no le fue bien", agregó Guarello.

"Entonces se dijo: lo que estoy ganando en Colo Colo no me lo va a pagar nadie, así que por lo menos voy estirar el chicle hasta final de año”, concluyó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

Tras dejar en el camino a Deportes La Serena en Copa Chile, Colo Colo se alista para enfrentar hoy a Palestino. Esto por el partido de ida de los cuartos de final del certamen, y el duelo de vuelta se jugará el domingo.