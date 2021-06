Guarello "le cargó la Bip" a Gary Medel tras empate ante Argentina

El periodista de Radio ADN llenó de elogios al defensa chileno.

"Fue iuna de las figuras del partido. Finalmente opta Lasarte por el temperamento, por el jugador que no arruga en estos partidos, por el caballo clasiquero", destacó Guarello.

"No solamente en la marca estuvo muy fiero, si no que participa en el gol, dio orden a la defensa, llegó a las coberturas e hizo un muy buen partido. Hace dos semanas había jugado contra la Juve, no había tenido un buen desempeño, pero Lasarte dijo que con la camiseta chilena Medel en el 99 por ciento de las ocasiones va a responder y la verdad es que respondió muy bien", completó.

Además alabó a Eugenio Mensa: "Para mí, hizo un partidazo. Estuvo en el ida y vuelta por el lado de Messi, bien apoyado por (Jean) Meneses. Se proyectó, pero sobre todo estuvo muy bien en la marca. Tuvo un regreso notable en la selección chilena, en un lateral izquierdo que fue mucho problema. Respondió y seguramente será titular contra Bolivia", analizó Guarello.